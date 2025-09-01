В Британии набирает обороты скандал вокруг 38-летней агента похоронного бюро, которая хранила тела умерших младенцев у себя дома — среди домашних животных и детских мультфильмов.

Женщину уже отстранили от работы в моргах и государственных роддомах.

Забирала мертвых младенцев домой: что известно

38-летняя Эми Аптон, основательница службы поддержки семей, потерявших детей, Florrie’s Army, уверяла, что помогает семьям в самые тяжелые минуты.

Однако выяснилось, что тела малышей сохранялись не в положенных условиях и без ведома родителей.

— Ситуация разоблачила пробелы в регулировании похоронной индустрии Англии, где нет обязательных стандартов и контроля, — говорится в сообщении.

Сама Аптон заявляет, что за восемь лет работы получила всего две жалобы.

32-летняя Зои Уорд рассказала BBC, что потеряла трехнедельного сына Блю в 2021 году. Малыш скончался от повреждения мозга.

Женщина обратилась в похоронную службу Florrie’s Army. Тело ребенка забрал представитель организации прямо из больницы, и Зои была уверена, что ее сын находится в положенных условиях.

Но то, что она увидела на следующий день, перевернуло ее представление.

Аптон встретила ее не в специальном помещении, а в гостиной собственного дома. В детском кресле рядом с ней лежало тело Блю. А из телевизора доносились детские мультфильмы.

В комнате был беспорядок. На диване Зои увидела еще одного мертвого ребенка. Она тут же позвонила своей матери, которая связалась с другим похоронным агентом, и тело Блю забрали.

С подобной ситуацией столкнулись супруги Шэрон и Пол (имена изменены). Они потеряли дочь в начале этого года. Девочка родилась мертвой в больнице Святого Джеймса в Лидсе.

Супруги обратились в Florrie’s Army через знакомых. Эми Аптон заверила их, что тело ребенка будет находиться в ее бюро до похорон.

Но через неделю после передачи тела она призналась: ребенок все это время был не в ритуальном заведении, а у нее дома.

Шэрон и Пол уверяют: они не давали разрешения на это.

По информации BBC, у Аптон есть так называемая “холодная кроватка” — специальное устройство для временного хранения тел младенцев в домашних условиях.

Как выяснилось, погребальная индустрия в Англии и Уэльсе фактически не регулируется: законы не определяют, как и где должны храниться тела, а требований к квалификации ритуальных агентов нет.

В стране действуют две основные профессиональные ассоциации – Национальная ассоциация похоронных бюро (NAFD) и Национальное общество независимых похоронных бюро (SAIF).

Они разработали общий кодекс поведения, согласно которому участники обязаны проходить регулярные проверки и условий хранения, и процедур.

Этот кодекс, в частности, требует, чтобы тела умерших хранились в стерильных помещениях при температуре от +4 до +7°C.

Членство в профессиональных организациях — добровольное, и Эми Аптон не входит ни в одну из них.

Медицинский центр Лидса заявил, что еще весной лишил Эми Аптон доступа к моргам и родильным отделениям.

Представители полиции информацию о возбуждении уголовного дела пока не подтверждают, но заявили, что обсуждают эту ситуацию.

