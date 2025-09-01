Великобритания продлевает программу защиты украинцев
Правительство Великобритании приняло решение продлить программу защиты для украинцев Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца.
Об этом во время выступления в Палате общин заявила министр внутренних дел страны Иветт Купер.
— Мы продолжим вносить свой вклад в поддержку Украины, продлив программу Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца, подробности будут опубликованы позже, — сказала она.
По словам министра, поддержка семей из Украины, а также из Сирии и Гонконга подтверждает, что Великобритания продолжает оказывать помощь людям, спасающимся от преследований или военных конфликтов.
Программа Ukraine Permission Extension (UPE) является инициативой Министерства внутренних дел Великобритании.
Она позволяет украинским гражданам и их семьям, которые уже имеют статус по одной из визовых схем (Homes for Ukraine / Ukraine Sponsorship Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme), а также тем, кто получил разрешение на пребывание вне иммиграционных правил, продлить законное пребывание в стране.
Подать заявку на продление можно бесплатно. Новый статус предоставляет те же права, что и предыдущий: возможность работать, арендовать жилье, получать социальную помощь и доступ к образованию.
Заявление нужно подавать онлайн за 28 дней до истечения срока действия текущего разрешения на пребывание.
После рассмотрения данные обновляются в системе eVisa. В отдельных случаях британские власти могут запросить повторное предоставление биометрии.
В начале августа сообщалось, что Великобритания начала отказывать украинцам в предоставлении убежища, поскольку западные области Украины остаются безопасными для жизни.