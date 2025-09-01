Правительство Великобритании приняло решение продлить программу защиты для украинцев Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца.

Об этом во время выступления в Палате общин заявила министр внутренних дел страны Иветт Купер.

Великобритания продлила программу защиты для украинцев

— Мы продолжим вносить свой вклад в поддержку Украины, продлив программу Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца, подробности будут опубликованы позже, — сказала она.

По словам министра, поддержка семей из Украины, а также из Сирии и Гонконга подтверждает, что Великобритания продолжает оказывать помощь людям, спасающимся от преследований или военных конфликтов.

Программа Ukraine Permission Extension (UPE) является инициативой Министерства внутренних дел Великобритании.

Она позволяет украинским гражданам и их семьям, которые уже имеют статус по одной из визовых схем (Homes for Ukraine / Ukraine Sponsorship Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme), а также тем, кто получил разрешение на пребывание вне иммиграционных правил, продлить законное пребывание в стране.

Подать заявку на продление можно бесплатно. Новый статус предоставляет те же права, что и предыдущий: возможность работать, арендовать жилье, получать социальную помощь и доступ к образованию.

Заявление нужно подавать онлайн за 28 дней до истечения срока действия текущего разрешения на пребывание.

После рассмотрения данные обновляются в системе eVisa. В отдельных случаях британские власти могут запросить повторное предоставление биометрии.

В начале августа сообщалось, что Великобритания начала отказывать украинцам в предоставлении убежища, поскольку западные области Украины остаются безопасными для жизни.

