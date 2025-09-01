Евросоюз готовит дополнительные меры, чтобы после 2027 года российский газ не попадал на европейский рынок через обходные схемы.

Европейский Союз рассматривает дополнительные меры, чтобы перекрыть все возможные пути попадания российского газа в страны блока после введения запрета, который должен вступить в силу в конце 2027 года.

Об этом пишет Bloomberg.

ЕС полностью перекроет пути поставки газа из РФ

Дания, которая сейчас председательствует в ЕС, предложила изменения, которые обяжут импортеров предоставлять национальным органам доказательства того, что газ не был произведен в России.

В документе, предоставленном Данией, особое внимание уделено поставкам газа по трубопроводу Турецкий поток, соединяющему Россию с Юго-Восточной Европой.

— Природный газ, поступающий в ЕС через границы или точки соединения между ЕС и Россией или Беларусью, а также через пункт соединения Странджа-2 / Малкоклар (Турецкий поток), будет считаться экспортируемым прямо или косвенно из Российской Федерации, если не будет представлено однозначных доказательств обратного, – говорится в предложении Дании.

Эти изменения направлены на предотвращение ситуации, когда российский газ окажется на европейском рынке даже после введения запрета.

Отследить точное происхождение газа крайне сложно, особенно учитывая его регулярное смешивание с другими поставками по пути к конечному потребителю.

Нововведения также сделают невозможными будущие схемы обмена, когда поставки из России подменяются партиями из других источников.

Согласно предложенным правилам, поставки российского газа по действующим краткосрочным контрактам (до одного года) должны быть прекращены не позднее 17 июня 2026 года.

Для стран без выхода к морю, в частности Венгрии и Словакии, предусмотрены исключения. Поставки по долгосрочным контрактам планируют запретить до конца 2027 года.

Дания надеется достичь соглашения между странами-членами ЕС уже в октябре. После этого необходимо будет согласовать окончательный вариант с Европейским парламентом, чтобы новые правила вступили в силу до конца года.

