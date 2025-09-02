Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 3 сентября в Париже проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил советник президента Франции Эммануэль Бонн, передает Укринформ.

Зеленский встретится с Макроном: что известно

Переговоры состоятся накануне заседания коалиции решительных, которое запланировано на 4 сентября в Париже.

По словам советника, Макрон планирует подтвердить, что Франция остается верной своим обязательствам и готова предоставить Украине гарантии безопасности.

Бонн подчеркнул, что роль французского президента является ключевой в работе коалиции партнеров.

— Вы помните, что в 2024 году Президент ответил на вопрос о возможности развертывания гарантий безопасности для Украины, которые были восприняты по-разному. Через полтора года уже 30 стран работают над гарантиями безопасности, и мы делаем это в полной гармонии со всеми нашими европейскими партнерами, а также с американскими союзниками, — сказал советник.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером будут председательствовать на встрече Коалиции решительных, которая состоится в Елисейском дворце в четверг, 4 сентября.

Главы государств и правительств обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, которая была в центре внимания последние недели.

