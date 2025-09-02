В Польше стартовали самые масштабные военные учения из запланированных на 2025 год — Iron Defender-25.

Об этом сообщает RMF24.

Военные учения Iron Defender-25 в Польше

Маневры с участием более 30 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши и союзных стран будут проходить на суше, на море и в воздухе. Также к учениям привлекается более 600 единиц военной техники всех видов вооруженных сил.

Цель учений Iron Defender-25 (Железный защитник — 25) — укрепление сдерживающих возможностей Польши и ее союзников.

Готовность к обороне будут проверять на полигонах в Оржише (Варминско-Мазурское воеводство), Устце (Поморское воеводство) и Новой Дембе (Подкарпатское воеводство), сообщило генеральное командование.

Генеральный штаб Польши подчеркивает, что во время тактических действий будут использоваться новые платформы поражения и разведки, а также практические уроки боевых действий в Украине.

– Ключевое значение будет иметь интеграция действий на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве, что напрямую влияет на рост потенциала сдерживания и оперативных возможностей Североатлантического альянса, – сообщает Генеральный штаб.

Учения Железный защитник – 25 рассматриваются как ответ Польши на запланированные на сентябрь российско-белорусские маневры «Запад-2025», в которых должны принять участие до 150 тыс. военных из Беларуси и России.

Вице-премьер и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что именно Железный защитник — 25 является прямым ответом на действия России и Беларуси.

