Большинство жителей Евросоюза выражают поддержку дальнейшему расширению объединения, тогда как в странах-кандидатах опросы свидетельствуют об общей приверженности вступлению.

Об этом говорится в результатах недавно обнародованного специального опроса Eurobarometer.

— Опрос показывает, что 56% граждан ЕС поддерживают дальнейшее расширение Евросоюза. Поддержка особенно высока среди молодежи: около двух третей респондентов в возрасте от 15 до 39 лет считают, что (потенциальные) кандидаты должны присоединиться к ЕС, как только они выполнят необходимые условия, — отмечается в сообщении.

Также 56% опрошенных убеждены, что их страна получит выгоду от расширения.

Среди основных преимуществ называют усиление международного влияния, расширение рынка для бизнеса, новые рабочие места, а также рост безопасности и солидарности.

Среди опасений респонденты указали на миграцию, коррупцию, преступность и финансовые расходы.

Страны-кандидаты должны гарантировать верховенство права, бороться с коррупцией и обеспечивать защиту основных прав. Это важное условие присоединения к ЕС, основанное на заслугах.

67% граждан ЕС считают, что они недостаточно информированы о политике расширения. Поэтому Еврокомиссия ставит целью повысить уровень осведомленности, распространяя понятную и доступную информацию и налаживая диалог с гражданами.

— Результаты показывают, что граждане ЕС, и особенно молодежь, поддерживают расширение. Евробарометр посылает еще один четкий сигнал: люди хотят надежного процесса, основанного на ценностях, который руководствуется реальными реформами. Вместе с государствами-членами мы будем напрямую взаимодействовать с гражданами, решать их проблемы и показывать, как расширение обеспечивает мир, процветание и более объединенную Европу, – заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

В странах Восточного партнерства наибольшее стремление присоединиться к ЕС продемонстрировали Грузия (74%) и Украина (68%).

Общий энтузиазм сохраняется, но на него влияют экономические и геополитические факторы каждой страны.

