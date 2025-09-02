Когда речь идет о ракетных технологиях, то союзникам по НАТО, которые не находятся в непосредственной близости к РФ, не стоит самоуспокаиваться.

Рютте об угрозах со стороны РФ для союзников по НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе совместной пресс-конференции в Люксембурге с премьер-министром страны Люком Фриденом и министером обороны Юрико Бакес оценил угрозы для союзников по НАТО со стороны РФ.

— Угроза со стороны россиян растет с каждым днем. Не будем наивными относительно этого. Это может когда-нибудь касаться также Люксембурга и моей страны, Нидерландов. Сейчас мы все в безопасности, мы думаем, что мы вдали от России, но мы очень близко, в частности, в контексте новейших российских ракетных технологий. Например, разница сейчас между Литвой и Люксембургом, Гаагой или Мадридом составляет от пяти до десяти минут – именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы, — подчеркнул он.

Рютте отметил, что “мы все находимся под прямой угрозой со стороны россиян и все сейчас пребываем на восточном фланге. По словам генсека, независимо от того, живем в Лондоне или Таллинне — разницы больше нет.

Комментарий прозвучал на фоне того, как генеральный секретарь подтвердил приверженность США интересам НАТО и что Вашингтон “подтвердил наличие долгосрочной российской угрозы всему военному блоку, всей Евроатлантике”.

— Они глубоко понимают, и из всех моих разговоров в Вашингтоне я это чувствую, что для безопасных Соединенных Штатов нужна безопасная Атлантика, безопасная Европа и безопасная Арктика, иначе под угрозой окажутся сами США, даже материковая часть. И, конечно, у них также есть вызовы со стороны Индо-Тихоокеанского региона, поэтому они полностью связаны с НАТО, — подчеркнул он.

И, как отметил Рютте, после саммита НАТО и обязательств по 5% расходов на оборону, включая 3,5% на основные элементы обороны, это обязательство абсолютно, во всех смыслах, подтверждено.

