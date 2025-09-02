Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении судье, который выносит незаконные тюремные приговоры украинским военнопленным.

Об этом сообщили в СБУ.

Судья из РФ получил подозрение за незаконные приговоры защитникам Мариуполя

В ведомстве отметили, что речь идет о судье Южного окружного военного суда РФ Константине Простове.

По данным расследования, в августе и ноябре 2024 года Простов приговорил еще двух воинов Национальной гвардии Украины к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Оба военнослужащих принадлежали к 12-й бригаде спецназначения НГУ, которая с первых дней полномасштабного вторжения защищала Мариуполь.

В СБУ сообщают, что это уже второй подтвержденный случай, когда российский судья фабрикует обвинения и проводит показательные судилища над украинскими пленными. В июне 2025 года он уже получил первое заочное подозрение от СБУ за аналогичные действия против других воинов.

— Сейчас Простов снова нарушил нормы международного права, согласно которым потерпевшие являются комбатантами вооруженного конфликта, — говорится в сообщении СБУ.

По международному гуманитарному праву военнопленные не могут привлекаться к уголовной ответственности только за участие в боевых действиях.

