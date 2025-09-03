Правительство Чешской Республики на заседании в среду, 3 сентября, приняло программу Украина 2026-2030, которая предусматривает ежегодную финансовую поддержку в размере 1 млрд чешских крон (примерно €40 млн).

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Чехии в сети X.

Правительство Чехии приняло программу Украина 2026-2030

— Чешская помощь стране, подвергшейся нападению, будет продолжена, – заверили в ведомстве.

Программа была начата в 2023 году. В планах правительства Чехии реализовывать ее как минимум до 2030 года.

Сейчас смотрят

В 2026-2028 годах половину средств (по 500 млн крон ежегодно) будут направлять в Национальный банк развития Чехии для софинансирования европейских проектов.

Напомним, в марте Европейский Союз одобрил два проекта общей стоимостью 4 млрд крон для Чехии, что позволит в дальнейшем привлекать чешские компании к восстановлению критической инфраструктуры и модернизации больниц в Украине.

Еще 500 млн крон ежегодно будут выделяться на гуманитарные, стабилизационные и восстановительные проекты в двустороннем формате, в частности для поддержки украинских беженцев в Молдове.

В 2025 году Украина получила 1 млн крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы по поставкам вооружения.

Глава МИД Украины Андрей Сибига говорил, что до конца года Украина в рамках чешской инициативы рассчитывает получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.