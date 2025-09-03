Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина, который выразил якобы готовность встретиться с Владимиром Зеленским в Москве.

Россия не заинтересована в переговорах — Сибига

Сибига подчеркнул, что Кремль на самом деле не демонстрирует заинтересованности в реальных переговорах, а лишь пытается создать видимость движения в этом направлении.

По его словам, Москва выдвигает такие условия, которые априори не могут быть приняты.

— Сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Залива, — написал Сибига в сети Х.

Он подчеркнул, что речь идет о реальных инициативах международных партнеров. Президент Владимир Зеленский открыт для переговоров и может принять участие в такой встрече в любой момент.

— Однако Путин продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения. Только усиление давления может заставить Россию в конце концов отнестись к мирному процессу серьезно, — призвал Сибига.

Напомним, 3 сентября Путин заявил, что якобы готов провести переговоры с Зеленским. В качестве возможного места встречи он назвал Москву.

В тот же день во время торжеств в Пекине микрофон случайно записал разговор Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Владимира Путина о трансплантации органов и бессмертии.

Российский президент выразил надежду, что трансплантация органов позволит достичь бессмертия.

