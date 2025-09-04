Канада снизила предельную цену на российскую нефть до $47,6 за баррель
Канада объявила о новых ограничениях против РФ: предельная цена на российскую нефть снижена с $60 до $47,6 за баррель.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Новые санкции Канады против РФ: что известно
В среду, 3 сентября, министр иностранных дел Канады Анита Ананд и министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявили о соответствующем решении правительства.
— Это означает, что любые финансовые, транспортные или брокерские услуги, связанные с перевозкой российской нефти дороже этого лимита, становятся запрещенными. Запрет распространяется и на морские перевозки “с судна на судно”, — пояснил Ермак.
Глава ОП подчеркнул, что Канада в очередной раз доказывает свою поддержку Украины и делает конкретные шаги для лишения России ресурсов для финансирования войны.
Ермак также сообщил о работе над усилением европейских санкций.
— Отмечу, что в 19-м санкционном пакете ЕС должно быть еще больше неприятностей для России. Наша санкционная группа внесла свои предложения, — написал он.
По сообщению СМИ, министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань объяснил мотивы решения так:
— Канада усиливает экономическое давление на Россию, давя на один из ее ключевых источников доходов. Сокращая доходы от нефти, мы напрямую ограничиваем способность России финансировать ее незаконную войну в Украине.
В министерстве финансов подчеркнули, что 12-процентное снижение ценового потолка отражает рыночные реалии, но также посылает четкий сигнал: канадские санкции останутся жесткими, направленными и эффективными и будут действовать столько, сколько будет необходимо.
Напомним, что согласно опросу, опубликованному Reuters, большинство граждан США поддерживают введение санкций против торговых партнеров России.
По данным исследования, 62% американцев высказались за введение санкций против торговых партнеров Москвы как способ оказать давление на Кремль.
Санкции поддерживают 76% республиканцев и 58% демократов. Трехдневный опрос, проведенный в конце августа, охватил 1 022 американцев по всей стране с погрешностью три процентных пункта, что свидетельствует о широкой поддержке более жесткой санкционной политики в отношении союзников России в американском обществе.