Канада объявила о новых ограничениях против РФ: предельная цена на российскую нефть снижена с $60 до $47,6 за баррель.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Новые санкции Канады против РФ: что известно

В среду, 3 сентября, министр иностранных дел Канады Анита Ананд и министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявили о соответствующем решении правительства.

Сейчас смотрят

— Это означает, что любые финансовые, транспортные или брокерские услуги, связанные с перевозкой российской нефти дороже этого лимита, становятся запрещенными. Запрет распространяется и на морские перевозки “с судна на судно”, — пояснил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что Канада в очередной раз доказывает свою поддержку Украины и делает конкретные шаги для лишения России ресурсов для финансирования войны.

Ермак также сообщил о работе над усилением европейских санкций.

— Отмечу, что в 19-м санкционном пакете ЕС должно быть еще больше неприятностей для России. Наша санкционная группа внесла свои предложения, — написал он.

По сообщению СМИ, министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань объяснил мотивы решения так:

— Канада усиливает экономическое давление на Россию, давя на один из ее ключевых источников доходов. Сокращая доходы от нефти, мы напрямую ограничиваем способность России финансировать ее незаконную войну в Украине.

В министерстве финансов подчеркнули, что 12-процентное снижение ценового потолка отражает рыночные реалии, но также посылает четкий сигнал: канадские санкции останутся жесткими, направленными и эффективными и будут действовать столько, сколько будет необходимо.

Напомним, что согласно опросу, опубликованному Reuters, большинство граждан США поддерживают введение санкций против торговых партнеров России.

По данным исследования, 62% американцев высказались за введение санкций против торговых партнеров Москвы как способ оказать давление на Кремль.

Санкции поддерживают 76% республиканцев и 58% демократов. Трехдневный опрос, проведенный в конце августа, охватил 1 022 американцев по всей стране с погрешностью три процентных пункта, что свидетельствует о широкой поддержке более жесткой санкционной политики в отношении союзников России в американском обществе.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.