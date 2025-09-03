Китай за 2 года продал России компоненты для дронов на $63 млн — The Telegraph
В 2023-2024 годах китайские компании поставили российским фирмам материалы и детали для производства дронов на сумму не менее 47 млн фунтов стерлингов ($63 млн).
Китай поставляет России детали для дронов
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на анализ данных мировой торговли компании Sayari.
По данным расследования, почти четверть стоимости этих поставок — 10,7 млн фунтов стерлингов ($14,35 млн) — поступила российским компаниям, находящимся под санкциями и связанным с производством иранских беспилотников Shahed.
В материале отмечается, что среди экспортированных Китаем в Россию товаров были авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, объективы для камер, стекловолокно, эмульсионные связующие вещества для стекловолокна и нити из углеродного волокна.
Все это является ключевыми компонентами для производства беспилотников.
В целом издание обнаружило 97 китайских поставщиков, среди которых такие компании, как:
- Changzhou Utek Composite;
- Taishan Fiberglass;
- Jilin Hongsheng Trading;
- Yongji Rongdu Commercial and Trading;
- Hebei Jigao.
Они напрямую поставляли продукцию из стекловолокна и углеродного волокна российским фирмам, работающим в Алабуге и производящим дроны Герань и Shahed.
Журналисты также выяснили, что за три месяца 2023 года китайская компания Ningbo Peak Cloud Import and Export поставила российскому Уральскому заводу гражданской авиации самолеты и авиационные двигатели на сумму 3 млн фунтов стерлингов.
Среди поставленного оборудования был разведывательный комплекс Forpost, который используется для наблюдения за перемещением войск и ударами по критической инфраструктуре.
Среди российских компаний, которые закупают в Китае необходимые компоненты для дронов, также есть Акметрон, PT Electronic, PT Elektronik и Radioline.