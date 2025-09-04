Канцлер Германии Фридрих Мерц представил план усиления украинской обороноспособности во время встречи Коалиции желающих в Париже.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Германия усилит ПВО Украины: что известно

Издание пишет, что Германия ежегодно планирует укреплять украинскую систему противовоздушной обороны на 20% — как по количеству, так и по эффективности систем вооружения.

Сейчас смотрят

Кроме того, Берлин готов поддержать развитие наступательных возможностей авиации Украины. Речь идет о производстве крылатых ракет на украинских предприятиях при финансовой и технологической поддержке ФРГ.

Также план предусматривает поставку вооружения как минимум для четырех мотострелковых бригад. Речь идет о производстве до 480 единиц техники в год, в частности боевых машин пехоты.

В то же время размещение немецких военных в Украине не планируется. Германия готова только к постоянной подготовке украинских военнослужащих.

Напомним, в Елисейском дворце в Париже состоялся саммит лидеров Коалиции желающих, на котором председательствуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Также в Париже прошла видео-конференция с участием американского президента Дональда Трампа, президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также еще некоторых участников Коалиции желающих.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.