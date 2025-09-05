Евросоюз в рамках санкционной политики усиливает координацию с США, и делегация направляется в Вашингтон, чтобы вместе готовить новые ограничения против РФ

Кошта о санкционной политике ЕС и США против РФ

Президент Европейского совета Антониу Кошта в Ужгороде на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что для того, чтобы заставить РФ остановить войну, нужно больше санкционных мер.

Он отметил, что в Брюсселе уже началась работа над новым пакетом ограничений, а европейская команда отправляется в Вашингтон для координации с американскими партнерами.

– Мы работаем с США и другими партнерами, чтобы усилить наше давление посредством дальнейших санкций, прямых санкций и вторичных санкций. И в Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и наша команда, европейская команда, направляется в Вашингтон, чтобы работать с нашими американскими друзьями, – сказал Кошта.

Президент Евросовета отметил, что Евросоюз работает вместе с Украиной над общим будущим, поддерживая процесс восстановления и путь к членству в ЕС.

— Понятно, что членство Украины в Европейском Союзе — это не только лучшая гарантия безопасности, это также эффективный путь к благосостоянию и лучшему будущему для украинцев, — отметил Кошта.

Кроме того, он добавил, что в ЕС положительно оценивают реформы, которые проводит Украина даже в условиях войны, и отметил необходимость продолжения этой работы.

Также Кошта заверил в полной поддержке ЕС Украины, в частности в борьбе в этой войне, поскольку она продолжается.

– Мы вас поддерживаем в усилиях, направленных на достижение мира, в мирных переговорах. И мы также поддерживаем ваше будущее как полноправного члена в Европейском Союзе, — добавил он.

