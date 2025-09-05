В правительстве Великобритании после отставки заместителя премьера Анджелы Рейнер произошли масштабные кадровые изменения, в частности на ключевых министерских должностях.

Об этом сообщает Sky News.

Что известно о кадровых изменениях в правительстве Великобритании

Министр иностранных дел Дэвид Ламми переходит на должность министра юстиции и вице-премьера.

Его предыдущую должность займет бывшая глава МВД Иветт Купер. Министерство внутренних дел возглавит Шабана Махмуд, которая до этого была министром юстиции.

Такое решение считают болезненным для Купер, ведь именно она сделала борьбу с нелегальной миграцией главным направлением своей работы, однако теперь отстранена от этой роли.

Еще более неожиданным оно стало для Ламми, которому премьер Кир Стармер обещал как минимум пять лет во главе МИД.

Вероятно, именно поэтому ему предложили вакантную должность Рейнер, которая сложила полномочия накануне.

В то же время это заметное повышение для Махмуд, ведь возглавить МВД – одно из самых ответственных направлений в правительстве.

Изменения также стали историческими: впервые в британском правительстве три самых влиятельных министерских поста одновременно занимают женщины.

Напомним, Анджела Рейнер ушла в отставку после того, как призналась в недоплате налога на недвижимость за новый дом. Этот скандал нанес серьезный удар по репутации премьера Кира Стармера.

