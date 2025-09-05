Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который устанавливает базовый 15% тариф на почти все японские товары, импортируемые в Соединенные Штаты.

Это решение является частью масштабного торгового соглашения между США и Японией, объявленного 22 июля 2025 года.

Об этом сообщает Белый дом.

По новому торговому рамочному соглашению США будут применять базовый 15% тариф на почти все японские товары, включая автомобили и автозапчасти, с отдельным режимом для аэрокосмической продукции, генерических фармацевтических препаратов и природных ресурсов, недоступных в США.

Наиболее значимой частью соглашения является обязательство Японии инвестировать $550 млрд в американскую экономику — сумма, которую Трамп назвал беспрецедентной в американской истории.

Эти инвестиции, которые будет выбирать американское правительство, должны создать сотни тысяч рабочих мест и расширить внутреннее производство.

Япония обязалась увеличить закупки американских товаров на $8 млрд ежегодно, включая увеличение закупок американского риса на 75%, а также кукурузы, сои, удобрений и биоэтанола.

Токио также согласились принимать американские пассажирские автомобили без дополнительных испытаний и закупать американские коммерческие самолеты и оборонное оборудование.

Кроме того, Япония призвала США выполнить договоренность о снижении тарифов на автомобили с 27,5%, чтобы поддержать отрасль, которая является ключевой для экономики страны.

Для аэрокосмической продукции, подпадающей под соглашение ВТО о торговле гражданскими самолетами, тарифы отменяются полностью.

Автомобили и автозапчасти получают специальный режим с максимальным тарифом 15%.

Природные ресурсы, недоступные в США, генерические лекарства и их компоненты могут получить нулевой тариф.

Указ вступает в силу ретроактивно с 7 августа 2025 года, а министр торговли получает полномочия мониторить выполнение Японией своих обязательств и модифицировать соглашение в случае невыполнения.

