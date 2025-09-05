Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему страна продолжает покупать нефть у России. По его словам, “нет другого выбора”.

Об этом Сийярто заявил 5 сентября на брифинге в ответ на требование президента США Дональда Трампа прекратить закупки российской нефти в Европе.

Сийярто объяснил, почему Венгрия покупает нефть у РФ

Петер Сийярто отметил, что нефть можно покупать “там, где есть физическая возможность”. Венгрия получает российскую нефть через нефтепровод Дружба.

— Венгрия сотрудничает с Россией с точки зрения безопасности поставок, объясняется тем, что Европейский Союз отклонил нашу просьбу о помощи в увеличении мощности газопроводов в Юго-Восточной Европе, а Хорватия не увеличила мощность альтернативного трубопровода, ведущего к нам, но увеличила транзитный сбор за транспортировку до пятикратного уровня, что превышает европейские показатели, — заявил Сийярто.

Министр также назвал “лицемерами” тех, кто призывает Венгрию перестать импортировать нефть из России, потому что они сами покупают ее скрытно.

— Среди тех, кто наиболее громко критикует Венгрию и Словакию за их закупки нефти, есть значительное количество тех, кто также покупает российскую нефть, только обходным путем, через определенные азиатские страны. Они делают это для того, чтобы иметь возможность покупать более дешевую нефть, — добавил Сийярто.

Трамп обвинил Европу в финансировании войны

4 сентября Дональд Трамп во время виртуальной встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что Европа «финансирует войну» через закупки российской нефти.

Президент США призвал ЕС активнее действовать против России, отметив, что в течение года Россия получила € 1,1 млрд от продажи топлива странам ЕС.

В мае 2022 года Еврокомиссия представила план REPowerEU, который предусматривает прекращение импорта российской нефти и газа к 2027 году.

План включает диверсификацию поставок, механизм совместных закупок газа от имени стран-членов и переход на возобновляемые источники энергии к 2030 году.

Словакия и Венгрия выступают против REPowerEU. В июле 2025 года Словакия заблокировала принятие 18-го пакета санкций ЕС из-за плана, объясняя, что меры угрожают экономике и энергетической безопасности страны.

