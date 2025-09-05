Президент США Дональд Трамп в пятницу, 5 сентября, подписал указ, которым обязал называть Министерство обороны также Министерством войны. Это отсылка к историческому названию ведомства, которое существовало с 1789 по 1947 год.

Об этом пишет The Guardian.

Пентагон стал Министерством войны

По словам представителя администрации, новое название станет дополнительным и позволит обойти необходимость согласования Конгресса для официального переименования.

— Мы выиграли Первую мировую войну, Вторую мировую войну, мы выиграли все до этого и между ними. А потом мы решили стать политкорректными и изменили название на Министерство обороны, — заявил Трамп во время подписания указа.

Первые изменения уже начали внедрять: пользователей сайта defense.gov автоматически перенаправляют на war.gov. Переименованы также официальные аккаунты Пентагона и его главы Пита Хэгсета.

Указ подписан через несколько дней после авиаудара ВМС США, в ходе которого погибли 11 человек на небольшой лодке в международных водах.

Военные заявили, что это было судно с наркотиками, которым управляла группировка Поезд Арагуа из Венесуэлы. Некоторые юристы выразили сомнения, был ли этот удар законным с точки зрения международного права.

Сочетание агрессивных действий и символического переименования противоречит риторике Трампа, который во время кампании называл себя “президентом, выступающим против войн” и обещал завершать конфликты, а не начинать новые.

Сам Трамп во время церемонии заявил, что акцент на силе и торговле укрепил позиции США в мире.

Историческое название отражает сущность армии — Трамп

Он подчеркнул, что историческое название лучше отражает победы армии и сущность ее деятельности. Переименование фактически отменяет реформу 1947 года, когда акцент в названии делался на обороне, а не на войне.

Между тем сообщается, что в Карибский бассейн отправились семь американских военных кораблей и одна атомная подводная лодка после последнего удара.

Это еще один шаг в борьбе с тем, что Трамп называет “угрозой от Поезда Арагуа”.

Для окончательного переименования требуется одобрение Конгресса. В то же время конгрессмен Грег Стуби из Флориды и сенатор Майк Ли из Юты, оба республиканцы, уже внесли законопроект для утверждения нового названия.

— Мы будем наступать, а не только обороняться. Максимальная летальность, а не теплая легальность. Настоящий эффект, а не политическая корректность, — заявил министр обороны Пит Хэгсет в Белом доме. — Мы будем воспитывать воинов, а не только защитников. Поэтому это Министерство войны, господин президент, так же, как Америка снова вернулась.

Военное министерство США существовало под названием Department of War (Министерство войны) с 1789 по 1947 год.

В 1947 году президент Гарри Трумэн подписал Национальный закон о безопасности, который объединил Министерство войны и Министерство флота в Министерство обороны США.

