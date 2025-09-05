Еврокомиссия оштрафовала техногиганта Google на €2,95 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС путем искажения конкуренции в сфере рекламных технологий (adtech).

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,95 млрд

По заключению Еврокомиссии, Google сделал это путем предоставления преимущества собственным услугам онлайн-рекламы в ущерб конкурирующим поставщикам услуг рекламных технологий, рекламодателям и онлайн-издателям.

Сейчас смотрят

Расследование показало, что Google доминирует на рынке рекламных серверов издателей со своим сервисом DFP и на рынке программных инструментов покупки рекламы для открытого Интернета со своими сервисами Google Ads и DV360.

Оба рынка охватывают всю Европейскую экономическую зону.

Еврокомиссия установила, что по крайней мере с 2014 года по сегодняшний день Google злоупотреблял доминирующим положением, нарушая статью 102 Договора о функционировании ЕС.

— Сегодняшнее решение показывает, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением в сфере рекламных технологий, нанося ущерб издателям, рекламодателям и потребителям. Такое поведение является незаконным в соответствии с антимонопольными правилами ЕС, — заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам чистого, справедливого и конкурентного перехода Тереза Рибера.

По ее словам, цифровые рынки существуют для того, чтобы служить людям, и должны основываться на доверии и справедливости.

— Настоящая свобода означает равные условия игры, где все конкурируют на равных условиях, а граждане имеют настоящее право выбора, — добавила Рибера.

Еврокомиссия обязала Google прекратить предоставление себе преимуществ и принять меры для прекращения конфликта интересов во всей цепочке поставок adtech.

У Google есть 60 дней, чтобы сообщить Еврокомиссии о том, как компания намерена это сделать.

Трамп угрожает процедурой “по Разделу 301”

Президент США Дональд Трамп отреагировал на наложение штрафа на Google.

— Сегодня Европа ударила еще по одной крупной американской компании — Google — штрафом в $3,5 млрд, фактически отбирая деньги, которые могли бы пойти на американские инвестиции и рабочие места, — написал он в сети Truth social.

Он напомнил, что кроме этого штрафа на Google и другие американские технологические компании были наложены многочисленные другие штрафы и налоги.

Трамп подчеркнул, что “это очень несправедливо, и американские налогоплательщики этого не допустят”.

— Как я уже говорил ранее, моя администрация не позволит остаться безнаказанными этим дискриминационным действиям. Apple, например, была вынуждена заплатить $17 млрд штрафа, который, по моему мнению, не должен был взиматься — они должны получить свои деньги обратно, — подчеркнул американский лидер.

Трамп пригрозил ввести процедуру “по Разделу 301” для аннулирования “несправедливых штрафов, взимаемых с американских компаний, которые платят налоги”.

Процедура по Разделу 301 — торговый механизм США, который позволяет правительству защищать американские компании от несправедливых или дискриминационных действий других стран, в частности через тарифы или штрафы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.