Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что ночная атака России на здание Кабинета министров в Киеве не является сигналом о намерении завершить войну дипломатическим путем, а, наоборот, демонстрирует стремление к эскалации.

Об этом он написал в сети Х в воскресенье, 7 сентября.

Келлог прокомментировал атаку РФ на Киев

Кит Келлог подчеркнул, что опасность любой войны заключается в возможности неконтролируемого обострения.

По его словам, Россия “эскалирует конфликт”, нанеся самую масштабную воздушную атаку за время полномасштабного вторжения, в результате которой пострадало здание правительства Украины.

Он напомнил, что две недели назад он находился в этом здании вместе с премьер-министром Юлией Свириденко.

— История показывает, что такие действия могут привести к эскалации конфликта, который выйдет из-под контроля. Именно поэтому президент Трамп прилагает усилия, чтобы остановить эту войну, — написал спецпредставитель Трампа.

Келлог подчеркнул, что последние действия Москвы не свидетельствуют о готовности искать мирные решения.

— Это нападение не было сигналом о том, что Россия хочет дипломатическим путем положить конец этой войне, – отметил он.

Напомним, Юлия Свириденко ранее опубликовала видео из поврежденного Кабмина после удара и призвала партнеров Украины к решительным действиям против РФ.

Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье провел беседу с французским президентом Эммануэлем Макроном, во время которой стороны скоординировали дальнейшие шаги в ответ на ночной обстрел.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу введения санкций против России.

