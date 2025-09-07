Удар по зданию правительства в Киеве не говорит о готовности РФ к дипломатии — Келлог
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что ночная атака России на здание Кабинета министров в Киеве не является сигналом о намерении завершить войну дипломатическим путем, а, наоборот, демонстрирует стремление к эскалации.
Об этом он написал в сети Х в воскресенье, 7 сентября.
Келлог прокомментировал атаку РФ на Киев
Кит Келлог подчеркнул, что опасность любой войны заключается в возможности неконтролируемого обострения.
По его словам, Россия “эскалирует конфликт”, нанеся самую масштабную воздушную атаку за время полномасштабного вторжения, в результате которой пострадало здание правительства Украины.
Он напомнил, что две недели назад он находился в этом здании вместе с премьер-министром Юлией Свириденко.
— История показывает, что такие действия могут привести к эскалации конфликта, который выйдет из-под контроля. Именно поэтому президент Трамп прилагает усилия, чтобы остановить эту войну, — написал спецпредставитель Трампа.
Келлог подчеркнул, что последние действия Москвы не свидетельствуют о готовности искать мирные решения.
— Это нападение не было сигналом о том, что Россия хочет дипломатическим путем положить конец этой войне, – отметил он.
Напомним, Юлия Свириденко ранее опубликовала видео из поврежденного Кабмина после удара и призвала партнеров Украины к решительным действиям против РФ.
Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье провел беседу с французским президентом Эммануэлем Макроном, во время которой стороны скоординировали дальнейшие шаги в ответ на ночной обстрел.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу введения санкций против России.