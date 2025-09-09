Армия обороны Израиля нанесла удар 9 сентября по руководству группировки ХАМАС в столице Катара Дохе. По непроверенным данным, в результате атаки был убит лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя.

Об этом сообщают Reuters и Al Arabiya.

Атака Израиля по руководству ХАМАС в Катаре

После серии взрывов около 16:00 по местному времени в Дохе местные жители увидели столбы черного дыма. Очевидцы слышали не менее пяти взрывов.

Впоследствии израильский чиновник подтвердил агентству Reuters, что Израиль атаковал руководство ХАМАС, когда они были в Катаре.

Катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник в ХАМАС, сообщил, что удар был направлен против переговорной группы группировки по прекращению огня в Газе.

Qatar : Local sources: 6 powerful simultaneous explosions in Doha “Reuters”: Smoke rising in the sky of Katara area in Doha A series of explosions in Katara neighborhood in Doha pic.twitter.com/OGAoYIfgzr — Middle East Observer (@ME_Observer_) September 9, 2025

По предварительной информации Al Arabiya, лидер ХАМАС Халил аль-Хайя погиб в результате израильского удара по Катару. Позже источники добавили, что целью атаки были Захер Джабарин, Халед Машал и Низар Авадалла.

Позже израильская армия подтвердила, что ее целью были лидеры ХАМАСа.

– ЦАХАЛ и ИСА (агентство безопасности) нанесли точный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС, – заявила армия, не уточняя, где именно произошел удар.

Высокопоставленный израильский чиновник сказал телеканалу Channel 12, что президент США Дональд Трамп дал зеленый свет на израильский удар по Катару.

Официальное название удара по руководству ХАМАС в Катаре — Атцерет ХаДин, что в переводе означает День суда.

Катар, выступающий посредником между ХАМАС и Израилем, осудил “трусливую” израильскую атаку на лидеров ХАМАС и назвал ее грубым нарушением международного права. МИД Катара заявил, что атака Израиля была нацелена на жилые дома.

