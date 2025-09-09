9 сентября бушевал масштабный пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка Белгородской области.

Этот факт подтвердил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Пожар на нефтебазе в Прохоровке в РФ: что известно

Сейчас смотрят

По словам Гладкова, пожар на нефтебазе в Прохоровке вызвала атака дронов.

– В результате атаки есть повреждения резервуаров. Для борьбы с огнем, кроме техники МЧС, привлекались пожарные поезда, – добавил российский губернатор.

Пожар на нефтебазе в Прохоровке, уверяет губернатор, полностью ликвидирован, пострадавших якобы нет.

Между тем российское Минобороны сообщило, что их средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над несколькими регионами Российской Федерации.

Так, в Белгородской области якобы сбили семь дронов.

В Курской области – еще три, два над Краснодарским краем и по одному над Воронежской и Тамбовской областями.

Еще 15 БпЛА, по данным агрессоров, уничтожили над акваторией Черного моря и два – над временно оккупированным Крымом.

Фото: ГУР

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.