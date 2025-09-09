Пожар гасили даже поезда: в российской Прохоровке горела нефтебаза
9 сентября бушевал масштабный пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка Белгородской области.
Этот факт подтвердил местный губернатор Вячеслав Гладков.
Пожар на нефтебазе в Прохоровке в РФ: что известно
По словам Гладкова, пожар на нефтебазе в Прохоровке вызвала атака дронов.
– В результате атаки есть повреждения резервуаров. Для борьбы с огнем, кроме техники МЧС, привлекались пожарные поезда, – добавил российский губернатор.
Пожар на нефтебазе в Прохоровке, уверяет губернатор, полностью ликвидирован, пострадавших якобы нет.
Между тем российское Минобороны сообщило, что их средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над несколькими регионами Российской Федерации.
Так, в Белгородской области якобы сбили семь дронов.
В Курской области – еще три, два над Краснодарским краем и по одному над Воронежской и Тамбовской областями.
Еще 15 БпЛА, по данным агрессоров, уничтожили над акваторией Черного моря и два – над временно оккупированным Крымом.
Фото: ГУР