Российская оборонная промышленность наращивает производство беспилотных летательных аппаратов на оптоволокне (FPV), которые в последнее время показали свою эффективность на поле боя в Украине.

Об этом заявляют в Институте изучения войны (ISW), анализируя слова генерального директора Научно-производственного центра Ушкуйник Алексея Чадаева, который 6 сентября заявил, что Россия ежемесячно производит более 50 тыс. таких дронов.

Производство оптоволоконных дронов в РФ

В частности, он утверждал, что производство оптоволоконных дронов в России удвоилось в 2025 году.

По его словам, якобы такие заводы расположены в трех регионах и в каждом из них функционирует более одного предприятия.

— Оптоволоконные дроны, производство которых Россия смогла увеличить в 2025 году благодаря простоте конструкции, позволили российским войскам наносить точные удары по украинской бронетехнике, наземным линиям связи (GLOC), перемещениям войск и системам РЭБ, — отмечают аналитики ISW.

В начале июня в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что как Украина, так и Россия будут активно развивать технологии дронов на оптоволокне, поэтому Европе важно это понять, поскольку в НАТО до сих пор нет технологий противодействия.

Источник : ISW

