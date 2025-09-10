Российская Федерация готовила дроновые атаки на Польшу еще с июля.

Об этом 10 сентября сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко со ссылкой на публикацию Defence-Ua.

Известно, что на российских беспилотниках уже фиксировались польские и литовские SIM-карты, о чем Варшава была предупреждена.

Сейчас смотрят

РФ готовила атаку на Польшу с июля

По информации СМИ, россияне давно используют 4G-модемы с SIM-картами для передачи разведывательной информации со своих дронов.

На сбитых в Украине российских БПЛА польские симки заметили еще в начале июля.

Кроме польских SIM-карт, также в одном из дронов была найдена SIM-карта литовского оператора.

В отчете от 2 июля отмечалось, что это прямо указывает на подготовку РФ к полетам дронов над территорией этих стран и тестам подключения к сетям мобильной связи.

Коваленко отметил, что, вероятно, одной из задач российской атаки была разведка системы противовоздушной обороны Польши.

Мобильный интернет на дронах необходим для передачи информации с БПЛА и корректировки его полета.

В зависимости от установленной аппаратуры, РФ может получать информацию о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также передавать визуальную информацию с камеры.

По информации издания, предположение о разведывательной цели атаки особенно обосновано, учитывая, что 12 сентября на территории Беларуси должны начаться российско-белорусские учения Запад-2025.

Отмечается, что целенаправленная атака дальнобойными дронами стала частью постепенной эскалации Кремля.

Напомним, что по сообщению Воздушных сил Украины, в ночь на 10 сентября воздушную границу с Польшей пересекли российские беспилотники.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.