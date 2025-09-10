Кремль готовил атаки на Польшу с июля: какие факты на это указывают
Российская Федерация готовила дроновые атаки на Польшу еще с июля.
Об этом 10 сентября сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко со ссылкой на публикацию Defence-Ua.
Известно, что на российских беспилотниках уже фиксировались польские и литовские SIM-карты, о чем Варшава была предупреждена.
РФ готовила атаку на Польшу с июля
По информации СМИ, россияне давно используют 4G-модемы с SIM-картами для передачи разведывательной информации со своих дронов.
На сбитых в Украине российских БПЛА польские симки заметили еще в начале июля.
Кроме польских SIM-карт, также в одном из дронов была найдена SIM-карта литовского оператора.
В отчете от 2 июля отмечалось, что это прямо указывает на подготовку РФ к полетам дронов над территорией этих стран и тестам подключения к сетям мобильной связи.
Коваленко отметил, что, вероятно, одной из задач российской атаки была разведка системы противовоздушной обороны Польши.
Мобильный интернет на дронах необходим для передачи информации с БПЛА и корректировки его полета.
В зависимости от установленной аппаратуры, РФ может получать информацию о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также передавать визуальную информацию с камеры.
По информации издания, предположение о разведывательной цели атаки особенно обосновано, учитывая, что 12 сентября на территории Беларуси должны начаться российско-белорусские учения Запад-2025.
Отмечается, что целенаправленная атака дальнобойными дронами стала частью постепенной эскалации Кремля.
Напомним, что по сообщению Воздушных сил Украины, в ночь на 10 сентября воздушную границу с Польшей пересекли российские беспилотники.