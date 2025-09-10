В Польше военных территориальной обороны попросили быть готовыми к быстрому вызову.

Такое решение польских сил территориальной обороны стало следствием обезвреживания российских дронов в Польше ночью 10 сентября.

Реакция терробороны на атаку на Польшу

В связи с нарушением воздушного пространства Польши и работой наземных поисковых команд вводится сокращенное время потенциального вызова теробороновцев на сбор.

В ближайших к восточной границе Подляском, Мазовецком, Люблинском, Подкарпатском воеводствах военные теробороны могут получить вызов за шесть часов до времени сбора.

В Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзком, Свентокшиском и Малопольском воеводствах центральной части страны уведомление может прийти за 12 часов до времени сбора.

В других воеводствах вызовы в срочном порядке не планируются.

— Сохраняйте спокойствие и распространяйте сообщения только от военных и государственных служб. Если вы наткнетесь на обломки — не подходите и сообщите в полицию, — предупреждают в территориальной обороне.

Напомним, что ночью 10 сентября Польша впервые подтвердила сбивание российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны во время массированной атаки против Украины.

Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для восточных воеводств.

Польские власти объяснили, что беспрецедентное решение о сбивании дронов приняли из-за акта агрессии и угрозы для безопасности граждан.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал генсекретарю НАТО Марку Рютте о вторжении российских дронов в воздушное пространство страны.

В связи с этими событиями остановили работу четырех аэропортов, включая Варшаву и важный для путешественников из Украины аэропорт Жешува.

