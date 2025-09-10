МИД Польши вызвал на беседу временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Это произошло после того, как дроны РФ нарушили польское воздушное пространство.

Об этом сообщает The Guardian.

Вызов дипломата РФ в Польше: какова реакция России

Российского дипломата вызвали в МИД Польши, чтобы вручить ему ноту протеста.

Между тем сам Ордаш уже прокомментировал ситуацию российским СМИ. По его словам, “Польша не представила никаких доказательств” того, что сбитые беспилотники – российские.

– Считаем эти обвинения безосновательными. Никаких доказательств того, что эти беспилотники имеют российское происхождение, представлено не было, – заявил российский дипломат.

Он обвинил в происшествии Украину, упомянув падение ракеты ПВО, которое произошло в ноябре 2022 года, когда украинские защитники отражали массированный российский обстрел.

В тот раз погибли два человека, ответственность за происшествие международное сообщество возложило на Россию.

Напомним, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши, которая является членом НАТО, в ночь на среду, 10 сентября.

Для того чтобы отразить воздушную угрозу, в небо подняли авиацию.

В связи с массированной атакой и потенциальной опасностью для страны была временно остановлена работа аэропортов в Люблине, Варшаве и Жешуве.

По последней информации, в польское воздушное пространство попало сразу 19 российских беспилотников. ПВО Польши сбила только четыре из них.

