Что предусматривает статья 4 НАТО: как союз будет действовать дальше
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило утром 10 сентября о вторжении российских ударных дронов в воздушное пространство страны во время масштабной атаки на Украину.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о вторжении российских дронов в воздушное пространство страны.
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что поддерживает связь с министром обороны и командующими армией. По его словам, уже состоялось совещание в Оперативном командовании, а в ближайшее время он проведет встречу в Бюро национальной безопасности с участием премьера.
Что предусматривает статья 4 НАТО — узнавали Факты ICTV.
О чем говорится в 4-й статье НАТО
Статья 4 — это начало официальной консультации союза со страной-членом, которой угрожает опасность. Во время консультации страны обсуждают возможный риск для одной из них.
— Стороны будут консультироваться между собой всякий раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон, — говорится в 4-й статье на официальном сайте НАТО.
Впрочем, эта статья не предусматривает военного участия других стран НАТО. То есть участники блока только проконсультируются и решат, как действовать дальше.
Любая из стран НАТО может ссылаться на статью 4, однако все решения принимаются консенсусом.
Таким образом, статья 4 НАТО не обязывает страны-участники реагировать на нападение Польши военной силой.
Что дальше
Стоит отметить, что после статьи 4 следует Статья 5 НАТО, которая, пожалуй, является самой известной частью Североатлантического договора.
В статье 5 говорится о принципе коллективной обороны, который означает, что нападение на одного члена считается нападением на всех.
На статью 5 не ссылались, когда Россия вторглась в Украину, потому что Украина не является членом НАТО. Но Польша является членом НАТО, поэтому все, что будет установлено нападением на Польшу, может достичь стадии статьи 5.
Когда применялась статья 4 НАТО
С момента создания НАТО в 1949 году, статья 4 применялась семь раз:
- 24 февраля 2022 году — Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чешская Республика и Эстония обратились с просьбой провести консультации относительно статьи 4 после российского вторжения в Украину.
- 26 июля 2015 года — Турция обратилась с той же просьбой после террористических атак и проинформировать союзников о принятых ею мерах.
- 3 марта 2014 года Польша ссылалась на статью 4 из-за роста напряженности в Украине в результате агрессивных действий России.
- в 2012 году Турция дважды ссылалась на статью 4: в июне после того, как один из ее истребителей был сбит сирийской ПВО и в октябре, когда пять турецких гражданских лиц были убиты в результате сирийских обстрелов. В ноябре НАТО согласилось с просьбой Турции о развертывании ракет Patriot в качестве оборонительной меры.
- 10 февраля 2002 года Турция ссылалась на эту статью в результате вооруженного конфликта в соседнем Ираке. НАТО согласовала пакет оборонительных мер и провела операцию сдерживания.