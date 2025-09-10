Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило утром 10 сентября о вторжении российских ударных дронов в воздушное пространство страны во время масштабной атаки на Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о вторжении российских дронов в воздушное пространство страны.

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что поддерживает связь с министром обороны и командующими армией. По его словам, уже состоялось совещание в Оперативном командовании, а в ближайшее время он проведет встречу в Бюро национальной безопасности с участием премьера.

Что предусматривает статья 4 НАТО — узнавали Факты ICTV.

О чем говорится в 4-й статье НАТО

Статья 4 — это начало официальной консультации союза со страной-членом, которой угрожает опасность. Во время консультации страны обсуждают возможный риск для одной из них.

— Стороны будут консультироваться между собой всякий раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон, — говорится в 4-й статье на официальном сайте НАТО.

Впрочем, эта статья не предусматривает военного участия других стран НАТО. То есть участники блока только проконсультируются и решат, как действовать дальше.

Любая из стран НАТО может ссылаться на статью 4, однако все решения принимаются консенсусом.

Таким образом, статья 4 НАТО не обязывает страны-участники реагировать на нападение Польши военной силой.

Что дальше

Стоит отметить, что после статьи 4 следует Статья 5 НАТО, которая, пожалуй, является самой известной частью Североатлантического договора.

В статье 5 говорится о принципе коллективной обороны, который означает, что нападение на одного члена считается нападением на всех.

На статью 5 не ссылались, когда Россия вторглась в Украину, потому что Украина не является членом НАТО. Но Польша является членом НАТО, поэтому все, что будет установлено нападением на Польшу, может достичь стадии статьи 5.

Когда применялась статья 4 НАТО

С момента создания НАТО в 1949 году, статья 4 применялась семь раз:

24 февраля 2022 году — Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чешская Республика и Эстония обратились с просьбой провести консультации относительно статьи 4 после российского вторжения в Украину.

26 июля 2015 года — Турция обратилась с той же просьбой после террористических атак и проинформировать союзников о принятых ею мерах.

3 марта 2014 года Польша ссылалась на статью 4 из-за роста напряженности в Украине в результате агрессивных действий России.

в 2012 году Турция дважды ссылалась на статью 4: в июне после того, как один из ее истребителей был сбит сирийской ПВО и в октябре , когда пять турецких гражданских лиц были убиты в результате сирийских обстрелов. В ноябре НАТО согласилось с просьбой Турции о развертывании ракет Patriot в качестве оборонительной меры.

после того, как один из ее истребителей был сбит сирийской ПВО и в , когда пять турецких гражданских лиц были убиты в результате сирийских обстрелов. В ноябре НАТО согласилось с просьбой Турции о развертывании ракет Patriot в качестве оборонительной меры. 10 февраля 2002 года Турция ссылалась на эту статью в результате вооруженного конфликта в соседнем Ираке. НАТО согласовала пакет оборонительных мер и провела операцию сдерживания.

