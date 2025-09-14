Украинская разведка перехватила разговор жителей Белгородской области РФ, которые жалуются на приближение боев.

Аудиозапись перехвата обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Перехват ГУР: что беспокоит жителей Белгородщины

В разговоре одна из россиянок нервничает, что стало опасно, констатируя, что так называемая буферная зона расширяется именно вглубь территории России.

― Опасно… И что делать ― я не знаю. И как его выезжать? Буферная зона ползет ближе к нам, а не туда, ― говорит она.

На днях в поселке Прохоровка Белгородской области РФ произошел масштабный пожар на местной нефтебазе, который якобы был вызван атакой дронов.

Местные власти сообщили о повреждении резервуаров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 299-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: ГУР

Источник : ГУР

