Ударные дроны ГУР Минобороны Украины поразили критически важное для российского ВПК предприятие химической промышленности в Пермском крае.

В Пермском крае дроны поразили предприятие РФ

Ударные беспилотники украинской разведки ударили по критически важному для российского ВПК предприятию химической промышленности, расположенному в Пермском крае.

Как информируют источники в Главном управлении разведки, по предварительным данным, повреждено оборудование для производства карбамида.

Известно, что продуктами предприятия химической промышленности ПАО Метафракс Кемикалс являются основные составляющие для изготовления взрывчатых веществ, в частности уротропин, метанол, пентрит, карбамид.

Предприятие находится в 1600 км от границы Украины.

Операция реализована силами беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО.

К слову, спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины 14 сентября обнаружили и нанесли успешное огневое поражение по зенитно-ракетному комплексу 9К317М Бук-М3 российских оккупантов.

