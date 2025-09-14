Дроны ГУР поразили предприятие в Пермском крае, выпускающее компоненты для взрывчатки
Ударные дроны ГУР Минобороны Украины поразили критически важное для российского ВПК предприятие химической промышленности в Пермском крае.
В Пермском крае дроны поразили предприятие РФ
Ударные беспилотники украинской разведки ударили по критически важному для российского ВПК предприятию химической промышленности, расположенному в Пермском крае.
Как информируют источники в Главном управлении разведки, по предварительным данным, повреждено оборудование для производства карбамида.
Известно, что продуктами предприятия химической промышленности ПАО Метафракс Кемикалс являются основные составляющие для изготовления взрывчатых веществ, в частности уротропин, метанол, пентрит, карбамид.
Предприятие находится в 1600 км от границы Украины.
Операция реализована силами беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО.
К слову, спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины 14 сентября обнаружили и нанесли успешное огневое поражение по зенитно-ракетному комплексу 9К317М Бук-М3 российских оккупантов.