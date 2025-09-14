Волна пророссийских настроений нарастает в Польше. К тому же, Кремль подстрекает неприязнь поляков к украинцам.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в Х (Twitter).

Волна неприязни к украинцам в Польше: что предлагает Туск

По его словам, местные политики должны остановить эту волну неприязни, а не плыть по ней.

– Нарастает волна пророссийских настроений и неприязни к воюющей Украине, которую создает Кремль на основе реальных страхов и эмоций. Роль политиков заключается в том, чтобы остановить эту волну, а не плыть по ней, – написал польский премьер.

Он подчеркнул, что это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса.

Ранее посол Украины в Польше Василий Бондарь рассказал о том, что отношение поляков к украинцам и украинским беженцам начало ухудшаться – он отметил, что причина этого “комплексная”.

– Поясню на простом примере. Представьте: у вас есть квартира, и вы пускаете туда чужого человека. На первых порах все вроде бы нормально. Но проходит время – и это начинает раздражать, вызывать дискомфорт, – пояснил Василий Боднар.

Напомним, на днях в Польше произошел инцидент с российскими дронами, которые залетели через украинско-польскую границу во время массированной атаки РФ на Украину.

Зафиксировано 21 дрон РФ, которые нарушили воздушное пространство Польши. Страна подняла в воздух боевую авиацию.

В связи с этим событием НАТО активировало четвертую статью союза. Также в Польше стартовала операция под названием Восточный страж.

