РФ хотела оставить Украину без топлива, но сама испытывает дефицит бензина — Зеленский
Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре имели целью спровоцировать топливный кризис в Украине. Вместо этого сейчас сама Россия столкнулась с нехваткой бензина.
Об этом заявил Владимир Зеленский.
Украина обеспечила себя топливом несмотря на удары РФ
Президент поздравил украинских нефтяников с профессиональным праздником и подчеркнул, что мужество этих специалистов часто остается незамеченным, однако без него устойчивость государства была бы нарушена.
— Украинская добыча газа есть, я благодарен за это вам, от всех украинцев, транспортировка, хранение, все это есть. Несколько зим мы помогали пройти нашим соседям в Молдове, и это очень важно. Несмотря на все угрозы и российские удары, Украина нашла способ обеспечить себя топливом. Россия делала ставку на кризис, топливный кризис, в Украине, но сейчас у нее дефицит бензина, — отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что с начала полномасштабной войны Кремль ежегодно пытается использовать зиму как оружие против украинцев, атакуя энергетическую систему и объекты теплоснабжения.
Однако благодаря работникам нефтяной и других критически важных отраслей страна смогла успешно пройти холодные сезоны.
Напомним, 21 августа Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские власти ввели жесткие ограничения на покупку бензина.
В ряде регионов России и на территории временно оккупированного Крыма разрешается приобрести только 10 литров топлива на человека.
Топливный кризис в России возник после серии успешных атак украинских защитников на российские нефтеперерабатывающие заводы.