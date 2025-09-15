Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре имели целью спровоцировать топливный кризис в Украине. Вместо этого сейчас сама Россия столкнулась с нехваткой бензина.

Об этом заявил Владимир Зеленский.

Украина обеспечила себя топливом несмотря на удары РФ

Президент поздравил украинских нефтяников с профессиональным праздником и подчеркнул, что мужество этих специалистов часто остается незамеченным, однако без него устойчивость государства была бы нарушена.

— Украинская добыча газа есть, я благодарен за это вам, от всех украинцев, транспортировка, хранение, все это есть. Несколько зим мы помогали пройти нашим соседям в Молдове, и это очень важно. Несмотря на все угрозы и российские удары, Украина нашла способ обеспечить себя топливом. Россия делала ставку на кризис, топливный кризис, в Украине, но сейчас у нее дефицит бензина, — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что с начала полномасштабной войны Кремль ежегодно пытается использовать зиму как оружие против украинцев, атакуя энергетическую систему и объекты теплоснабжения.

Однако благодаря работникам нефтяной и других критически важных отраслей страна смогла успешно пройти холодные сезоны.

Напомним, 21 августа Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские власти ввели жесткие ограничения на покупку бензина.

В ряде регионов России и на территории временно оккупированного Крыма разрешается приобрести только 10 литров топлива на человека.

Топливный кризис в России возник после серии успешных атак украинских защитников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

