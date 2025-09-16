Министр транспорта и внутренней торговли Канады Христя Фриланд станет специальным представителем по вопросам восстановления Украины.

Об этом во вторник, 16 сентября, сообщает CBC News.

Христя Фриланд станет спецпредставителем по вопросам Украины

Долгосрочный министр от Либеральной партии покидает Кабинет министров. Фриланд объявила об отставке во вторник, 16 сентября.

Премьер-министр Канады Марк Карни попросил Фриланд стать специальным представителем по вопросам восстановления Украины.

— Я попросил Христю занять новую должность специального представителя Канады по вопросам восстановления Украины, помимо ее обязанностей как члена парламента, — написал он в Х.

Христя Фриланд является важной фигурой в канадской политике с 2015 года, когда к власти пришли либералы. Она была заместителем бывшего премьер-министра Джастина Трюдо.

В письме, опубликованном в социальных сетях, министр транспорта и внутренней торговли отметила, что приняла это решение “с огромной благодарностью и небольшой грустью”.

— Я не намерена участвовать в следующих федеральных выборах. Большая сила демократии заключается в том, что никто не занимает политическую должность вечно. После 12 насыщенных лет в публичной сфере я знаю, что настало правильное время уступить место другим и искать новые вызовы для себя, — написала Фриланд.

Политическая карьера Фриланд

Фриланд занимала ключевые должности в правительстве и стала первой женщиной, назначенной министром финансов в 2020 году.

Она вызвала шок в Оттаве, когда внезапно подала в отставку с поста министра финансов в декабре, за несколько часов до того, как планировала представить осенний экономический доклад.

Тогда она критически отозвалась об экономическом руководстве собственного правительства и «дорогостоящих политических трюках».

Ее отставка усилила давление в фракции на Трюдо, что привело к объявлению гонки за лидерство, в которой она участвовала, но в итоге лидером стал Карни.

Либералы с отставанием в 20 пунктов от консерваторов одержали победу на выборах в апреле.

Фриланд играла ключевую роль в формировании дипломатической позиции Канады как министр международной торговли и иностранных дел.

Она помогла вести канадскую переговорную команду во время первого срока президентства Дональда Трампа, который завершился подписанием торгового соглашения, известного сейчас как CUSMA.

Трамп в свое время назвал ее “токсичной”, а Россия ввела против Фриланд санкции в 2014 году.

По информации источников CBC News, министр канадско-американской торговли Доминик Леблан возьмет на себя обязанности Фриланд по внутренней торговле, а лидер правительственного большинства в парламенте Стив МакКиннон возглавит транспортную сферу.

