Танки ЦАХАЛ вошли в Газу: Израиль расширяет военную операцию
Армия Израиля начала наземное наступление на густонаселенный город Газа после нескольких серий авиаударов по нему.
Об этом сообщают Axios и The Times of Israel.
Наступление Израиля на Газу: что известно
По информации журналистов, в последние дни израильская армия постепенно расширяет авиаудары как в городе, так и по его окрестностям, однако она не отправляла наземные войска в густонаселенный северный город, где, как считается, могут скрываться сотни тысяч палестинцев.
Армия обороны Израиля сообщает, что за последние недели около 300 000 палестинцев покинули город Газа после того, как в начале этого года его население выросло примерно до одного миллиона перемещенных лиц.
Армия призвала всех жителей города Газа к эвакуации, но с ограниченным успехом, поскольку многие опасаются, что другие районы сектора не являются более безопасными.
Авиаудары по городу Газа усилились в понедельник вечером по местному времени, прежде чем палестинские СМИ начали сообщать о входе танков Армии Израиля в город.
Напомним, в пятницу, 12 сентября, израильские военные начали сносить высотные здания в Газе, которые, по их словам, использует ХАМАС в военных целях.
Журналисты считают, что это знаменует собой новый большой этап наступления Израиля с целью оккупации Газы. По словам правительства, он направлен на искоренение ХАМАС.
В ближайшие дни, согласно ожиданиям, ситуация будет только эскалироваться.