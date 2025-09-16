Президент США Дональд Трамп подал иск против американской газеты The New York Times и четырех ее журналистов на сумму $15 млрд, обвиняя издание в клевете.

Об этом сообщает AP.

Иск Трампа против The New York Times: что известно

В иске, поданном в Окружной суд США в штате Флорида, упоминаются несколько статей и книга, написанные двумя журналистами газеты и опубликованные накануне выборов 2024 года.

Сейчас смотрят

В документе утверждается, что это часть многолетней схемы преднамеренной и злонамеренной клеветы на президента Трампа со стороны The New York Times.

— Ответчики опубликовали такие заявления, зная об их ложности и/или с безрассудным игнорированием их ложности, — говорится в иске.

В посте в соцсети Truth Social Трамп обвинил The New York Times во лжи и клевете, заявив, что газета стала фактически рупором леворадикальной Демократической партии.

Этот иск подается после недавнего успеха Трампа в деле против медиаконгломерата.

Американская медиакомпания Paramount Global согласилась выплатить президенту США $16 млн в рамках урегулирования судебного иска, связанного с программой CBS 60 минут.

Стоит отметить, что в прошлый раз иск Трампа был подан за несколько дней до президентских выборов 2024 года.

Тогда американский лидер заявил, что CBS намеренно вырезала из интервью фрагмент, в котором Камала Харрис неудачно высказалась о влиянии на премьера Израиля.

По его словам, в программе показали смонтированную версию ответа, создав ложное впечатление о компетентности Харрис перед выборами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.