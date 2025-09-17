Белый дом передал письмо от американского лидера Дональда Трампа президенту Польши Каролю Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне.

Об этом сообщает RMF 24.

Письмо Трампа Навроцкому: что известно

Письмо уже было отправлено в Польшу дипломатической почтой.

Пока неизвестно, о чем может быть это письмо и какие вопросы поднимает американский президент в обращении к польскому коллеге.

Передача письма произошла после атаки российских дронов на Польшу.

Напомним, что в ночь на 10 сентября более двух десятков российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.

Обстрелом был поврежден частный дом под Люблином.

В СМИ предполагают, что разрушения могла нанести ракета, выпущенная с польского истребителя F-16 для уничтожения дрона.

Ранее сообщалось, что Трамп и его жена Мелания начинают государственный визит в Великобританию.

