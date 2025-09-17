Трамп передал письмо Навроцкому: что написал президент США главе Польши
Белый дом передал письмо от американского лидера Дональда Трампа президенту Польши Каролю Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне.
Об этом сообщает RMF 24.
Письмо Трампа Навроцкому: что известно
Письмо уже было отправлено в Польшу дипломатической почтой.
Пока неизвестно, о чем может быть это письмо и какие вопросы поднимает американский президент в обращении к польскому коллеге.
Передача письма произошла после атаки российских дронов на Польшу.
Напомним, что в ночь на 10 сентября более двух десятков российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
Обстрелом был поврежден частный дом под Люблином.
В СМИ предполагают, что разрушения могла нанести ракета, выпущенная с польского истребителя F-16 для уничтожения дрона.
Ранее сообщалось, что Трамп и его жена Мелания начинают государственный визит в Великобританию.