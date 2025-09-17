Информация о том, что в США одобрили первую партию оружия для Украины в рамках нового механизма НАТО под названием PURL (“Перечень приоритетных потребностей Украины”), подтверждена.

Об этом во время брифинга 17 сентября сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Что известно об оружии для Украины по программе PURL

Он отметил, что этот механизм важен, и то, что первые поставки были выделены, согласно информации СМИ, подтверждает, что механизм работает.

Сейчас смотрят

Тихий подчеркнул, что оборонные потребности Украины во время войны высоки, поэтому МИД рассчитывает, что партнеры продолжат наполнять PURL дополнительными взносами.

– Это очень хорошее, взаимовыгодное взаимодействие и для нас, и для европейских партнеров, и для Соединенных Штатов, – сообщил спикер.

В то же время он отказался комментировать, какие временные рамки поступления указанной помощи возможны.

Тихий отметил, что для Украины чрезвычайно важно только то, чтобы они поступали как можно быстрее.

– Чем быстрее, тем лучше. Что касается конкретных сроков или подтверждения поступления этих пакетов, то, пожалуй, стоит спросить наших военных, которые следят за этим процессом, – считает представитель МИД.

Напомним, СМИ ранее писали, что во вторник, 16 сентября, Администрация Белого дома одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения в рамках инициативы PURL.

Так, заместитель министра обороны по вопросам политики США Элбридж Колби утвердил две поставки на $500 млн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что по программе PURL поступило уже более $2 млрд.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.