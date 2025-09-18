Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили дальнейшую поддержку Украины и возможность усиления давления на президента РФ Владимира Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Стармер о важности давления на РФ для достижения мира

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что постоянные атаки России на Украину свидетельствуют о том, что президент Владимир Путин не заинтересован в мире.

— В последние дни Путин показал свое истинное лицо, совершая крупнейшие атаки с начала уклонения от ответственности, с еще большим кровопролитием, еще большим количеством убитых невинных людей и беспрецедентными нарушениями воздушного пространства НАТО. Это не действия того, кто хочет мира, – сказал Стармер, имея в виду российские беспилотники, которые на прошлой неделе атаковали Польшу.

Он добавил, что это не действия того, кто желает мира.

Стармер отметил, что он и президент Дональд Трамп обговорили, как “усилить давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на долговременное мирное соглашение”.

Они также обговорили дальнейшее укрепление своих оборонительных позиций и усиление давления на Россию. Стармер утверждает, что Дональд Трамп “проложил путь” в вопросе поддержки Украины.

Напомним, что 17 сентября Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли в Виндзор в Великобритании, где их встретили принц и принцесса Уэльские — Уильям и Кейт. Это уже второй беспрецедентный государственный визит главы Штатов.

Источник : CNN

