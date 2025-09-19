На данный момент газ из России поставляется в восемь стран ЕС, сообщила официальная представительница Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

Российский газ поставляется в восемь стран Евросоюза

По последней информации Евросоюза, государствами-членами, импортирующими российский газ, являются Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия. Они получают его преимущественно по газопроводу TurkStream и СПГ. Также российский газ через TurkStream идет в Грецию, Венгрию и Словакию, сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

В частности, она отметила, что в Еврокомиссии не знают точно, куда именно поступает этот газ, потому что не имеют официальной информации.

Сейчас смотрят

– Мы знаем, что этот газ поступает в европейскую систему, но мы не знаем, где он остается и в конечном итоге потребляется, – сказала Итконен.

В Брюсселе знают, какой общий объем импортируемого странами ЕС газа, однако нет информации в контексте той или иной страны, к примеру Венгрии и Словакии. По ее словам, статистика ЕС не доходит до такого уровня детализации.

— Мы делаем предложения и работаем с нашими государствами-членами, чтобы понять их потребности и то, как лучше диверсифицировать их снабжение, гарантируя его безопасность. Мы не комментируем в реальном времени, кто что покупает, – добавила представительница ЕК.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.