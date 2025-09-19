На 1 октября в Копенгагене запланирована неформальная встреча глав государств и руководителей правительств стран-членов Европейского Совета. Главная тема обсуждения — укрепление европейской обороны и усиление поддержки Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

Кошта созывает лидеров ЕС в Копенгаген

По словам президента Европейского Совета Антониу Кошты, во время неформальной встречи в Копенгагене, где будет принимать премьер-министр Метте Фредериксен, разговоры будут сосредоточены на двух аспектах: укреплении европейской обороны и усилении поддержки Украины.

Кошта напомнил, что нарушение Россией воздушного пространства в Польше и Румынии является суровым напоминанием о необходимости ускорить и усилить европейские усилия в сфере обороны.

– На предыдущих встречах согласились, что Европа должна делать больше – и мы должны делать больше вместе – в сфере обороны. Направление движения понятно: мы строим Европу, способную эффективно, автономно и вместе реагировать на сегодняшние и завтрашние угрозы. Амбиция перед нами – к 2030 году решительно повысить общую обороноспособность Европы – воплощает это обязательство, – подчеркнул Антониу Кошта.

По его словам, инвестиции Европы должны быть более эффективными и рациональными, в частности с помощью такого инструмента, как SAFE. Речь идет об укреплении оборонной промышленности, стимулировании инноваций, повышении конкурентоспособности и создании рабочих мест.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта отметил, что европейским странам нужно учитывать уроки войны в Украине, сотрудничать с украинским ВПК.

— В Копенгагене я предлагаю сосредоточиться на конкретных шагах в сфере обороноспособности с целью формирования общего понимания того, что ожидается от ЕС и государств-членов для достижения нашей цели по обороноспособности к 2030 году. Текущая работа Комиссии и высокого представителя над дорожной картой поможет нашим совместным усилиям. Мы должны дать рекомендации с учетом этой работы, — добавил Антониу Кошта.

Основные темы обсуждений в Копенгагене 1 октября

Достижение более быстрых результатов: как ускорить развитие совместного потенциала? Использование модели ведущей страны для приоритетных проектов в рамках общей стратегии. Поддержка восточного фланга Европы: инструменты и программы для поддержки государств-членов ЕС на восточном фланге, которые сталкиваются с угрозами. Управление: как обеспечить эффективный политический надзор и координацию, в частности для отслеживания пробелов в возможностях. Как усилить роль министров обороны в Совете.

Антониу Кошта подчеркнул, что безопасность Европы связана с безопасностью Украины, поэтому в Копенгагене стоит сосредоточиться на том, как продолжать поддержку Киева.

Поддержка Украины

По словам президента Европейского Совета, лидеры стран ЕС должны рассмотреть вопрос о поддержке Вооруженных сил Украины, одновременно усиливая давление на Россию путем введения санкций.

Кошта отметил, что процесс вступления Украины в ЕС не должен прекращаться, ведь усилия украинцев по реформам впечатляют.

