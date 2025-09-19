Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина сможет получить займы на послевоенное восстановление из денежных остатков замороженных российских активов.

Киев будет возвращать их только после того, как Россия выплатит все репарации.

Заем ЕС на послевоенное восстановление Украины: что известно

В своем видеообращении фон дер Ляйен подчеркнула, что это война России, и виновник должен за нее расплатиться.

Президент Еврокомиссии отметила, что с помощью наличных остатков, связанных с российскими активами, ЕС может предоставить Украине кредит на репарации, при этом сами активы останутся нетронутыми, а риски будут распределены коллективно.

— Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации. Мы вскоре представим свое предложение, — добавила она.

Фон дер Ляйен также сообщила, что Европейский Союз согласовывает 19-й пакет санкций для России с партнерами по G7.

— А чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу, мы также работаем с Коалицией желающих, — резюмировала президент ЕК.

