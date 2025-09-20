Польские вооруженные силы задействовали все необходимые ресурсы в ответ на воздушную атаку России по украинским городам.

Об этом утром 20 сентября сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши.

Польша активировала авиацию: что известно

Утром 20 сентября польская и союзническая авиация начала операции в воздушном пространстве страны из-за ударов России по Украине.

— Истребители на дежурстве были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в повышенный режим готовности, — сообщили военные.

Напомним, что 10 сентября воздушное пространство Польши уже нарушили около двадцати российских дронов.

Обломки были найдены в разных частях страны, некоторые беспилотники проникли почти на 300 км от восточной границы.

