Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Польские ВС снова подняли истребители в воздух из-за российской атаки на Украину
Польские вооруженные силы задействовали все необходимые ресурсы в ответ на воздушную атаку России по украинским городам.
Об этом утром 20 сентября сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши.
Польша активировала авиацию: что известно
Утром 20 сентября польская и союзническая авиация начала операции в воздушном пространстве страны из-за ударов России по Украине.
— Истребители на дежурстве были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в повышенный режим готовности, — сообщили военные.
Напомним, что 10 сентября воздушное пространство Польши уже нарушили около двадцати российских дронов.
Обломки были найдены в разных частях страны, некоторые беспилотники проникли почти на 300 км от восточной границы.
