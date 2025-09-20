Во втором квартале 2025 года контракт с Минобороны РФ подписали 37,9 тыс. человек.

Это минимальный показатель за последние два года, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

Российской армии не хватает контрактников

— Во втором квартале 2025 года контракт с Минобороны РФ подписали только 37,9 тыс. человек – это минимум за последние два года и в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (92,8 тыс.), – рассказал Коваленко.

Руководитель ЦПД добавил, что российской армии не хватает контрактников, чтобы компенсировать еженедельные безвозвратные потери.

— В среднем потери россиян в сутки по данным Генштаба составляют более 1 тыс. человек, — отметил Коваленко.

Напомним, в августе российское издание Важные истории написало, что в РФ существенно уменьшилось количество желающих подписывать контракт с Минобороны.

Отмечается, что за второй квартал 2025 года выплаты за заключение контракта с российским оборонным ведомством получили 37,9 тыс. человек.

За этот период 2024 года выплаты за заключение контракта получили 92,8 тыс. человек.

В течение шести месяцев 2025 года выплаты за подписание контракта получили 127,5 тыс. человек. Тогда как за этот же период в 2024 году выплаты за контракт получили 166,2 тыс. человек.

По информации Генштаба, за прошедшие сутки, 19 сентября, Вооруженные силы уничтожили на фронте около 1 070 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения по сегодняшний день потери врага превысили показатель в 1,1 млн человек.

Продолжается 1305-й день полномасштабной войны в Украине.

