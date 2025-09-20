США непублично прекратили продажу некоторых видов вооружения для стран Европы. Речь идет в том числе о дефицитных системах противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщает американское издание The Atlantic со ссылкой на источники в правительстве США.

США ограничили поставки военной техники в Европу

Первые признаки глобальных изменений в американской экспортной политике стали заметны во время датского тендера на закупку дальнобойных систем противовоздушной обороны.

В течение нескольких недель американская и французская стороны активно конкурировали за контракт, но США внезапно потеряли интерес.

— Мы не могли понять почему. Казалось, что это очевидный выбор, но им это просто перестало быть интересно, — сказал подрядчик, который следил за ходом тендера.

Как сообщают источники, ситуация прояснилась после внутреннего совещания, на котором заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби заявил, что не поддерживает идею поставки Patriot Дании из-за дефицита этих систем, которые нужны самим США.

По информации The Atlantic, Пентагон составил перечень дефицитных образцов вооружения и принимает меры для блокирования новых запросов на эти системы со всей Европы.

Пока остается неизвестным, как долго будет действовать неофициальный запрет, сколько и какие именно виды вооружения попали в секретный список, а также планируется ли его расширение в будущем. Однако уже понятно, что исключения будут редкими.

Следствием изменения американской политики стало то, что Дания на прошлой неделе выбрала зенитные системы SAMP/T вместо американских Patriot, которые способны перехватывать баллистические ракеты.

