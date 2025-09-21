Британское правительство изучает возможность запуска программы кредитования Украины, которая предусматривает использование миллиардов фунтов стерлингов замороженных государственных активов России, хранящихся в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает Politico.

Программа кредитов на репарации: что известно

Несмотря на то, что большая часть замороженных российских активов (€185 млрд) находится в Европейском Союзе, в Великобритании заблокировано еще около 25 млрд фунтов стерлингов.

Сейчас смотрят

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз 20 сентября представила эту инициативу во время встречи министров финансов стран ЕС в Копенгагене.

Она подчеркнула, что механизм кредитов будет соответствовать международному праву и не будет означать постоянной конфискации российских активов. Конкретных деталей министр пока не раскрыла.

По данным Politico, речь идет о создании британской программы “кредитов на репарации”.

Министерство финансов уточнило, что она будет действовать синхронно с аналогичной программой ЕС, а предложения, находящиеся на рассмотрении, способны разблокировать финансирование на полную стоимость активов, хранящихся в Великобритании.

В ЕС думают использовать активы РФ для репарационных кредитов

Ранее Financial Times писала, что в ЕС обсуждают применение замороженных активов России для «репарационных кредитов» Украине на сумму €170 млрд.

По такой схеме средства могли бы быть предоставлены в виде кредитов, обеспеченных замороженными российскими активами, а вернуть их Москва сможет только в случае согласия выплатить репарации.

Таким образом, Брюссель рассматривает вариант предоставления Украине до €172 млрд в виде беспроцентных облигаций, которые заменили бы наличные под гарантии ЕС. Это позволило бы избежать обвинений в прямом изъятии российских средств.

Депозитарная компания Euroclear, которая хранит российские активы, предупредила о возможных рисках для правового статуса и финансовой стабильности в случае реализации такого механизма.

Осторожную позицию занимает и Европейский центральный банк. Его президент Кристин Лагард 19 сентября на пресс-конференции в Копенгагене заявила:

— Наши опасения высказывались ранее и остаются прежними.

Общая стоимость замороженных суверенных активов России в ЕС составляет почти €211 млрд.

В целом ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около €260 млрд в виде ценных бумаг и наличных средств.

В октябре 2024 года Совет ЕС окончательно одобрил предоставление Украине кредита на сумму до €35 млрд.

Это стало частью глобальной инициативы стран G7, которые приняли решение выделить Украине $50 млрд (€45 млрд) под гарантии прибыли от замороженных российских активов.

Вскоре после этого G7 согласовали механизм кредита: из США поступит $20 млрд, а остальные взносы обеспечат другие партнеры.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.