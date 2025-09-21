Несмотря на желание президента Штатов Дональда Трампа, Афганистан не вернет авиабазу Баграм под контроль США.

Талибан не вернет США авиабазу Баграм

Афганистан не вернет авиабазу Баграм под контроль США, несмотря на намерения американского президента Дональда Трампа, говорится в официальном заявлении афганского правительства Талибана, которое в воскресенье, 21 сентября, разместил в соцсети Х представитель исламистского радикального движения Забихулла Муджахид.

— Следует напомнить, что в соответствии с Дохийским соглашением (Соглашением о восстановлении мира в Афганистане, заключенным между США и “Талибаном” в 2020 году. — Ред.) Соединенные Штаты обязались “не применять и не угрожать применением силы против территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела, — говорится в посте.

Также в Кабуле отметили, что стремятся к “конструктивным отношениям со всеми государствами на основе взаимных и общих интересов”. Кроме того, талибы советуют США, “вместо повторения неудачных подходов прошлого следует принять политику реализма и рациональности”.

Сейчас смотрят

Начальник Генштаба армии Афганистана Кари Фасихуддин, назначенный “Талибаном”, также заявил, что страна не уступит никому “даже дюйма” своей земли.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что хочет восстановить военное присутствие США на авиабазе Баграм в Афганистане.

На вопрос журналиста, будет ли он рассматривать возможность развертывания американских войск для захвата базы, президент США ответил: “Мы не будем об этом говорить. Мы хотим ее (авиабазу Баграм. — Ред.) обратно, и мы хотим ее обратно немедленно. Если они (движение “Талибан”. — Ред.) этого не сделают (не вернут ее. — Ред.), вы узнаете, что я собираюсь сделать”.

Источник : Deutsche Welle

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.