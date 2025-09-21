Истребители НАТО перехватили российский самолет Ил-20М над Балтикой
В воскресенье, 21 сентября, над Балтийским морем зафиксировали российский разведывательный самолет Ил-20М. В ответ НАТО подняло два истребителя Eurofighter с немецкой авиабазы Росток-Лааге.
Об этом сообщило издание Handelsblatt.
Истребители НАТО сопровождали Ил-20М над Балтикой
— Сначала неизвестный летательный аппарат находился в международном воздушном пространстве без плана полета и без радиосвязи. Для его идентификации с авиабазы Росток-Лааге взлетели два Eurofighter. В результате было установлено, что это российский разведывательный самолет типа Ил-20М, — говорится в сообщении.
Ил-20М находился в международном воздушном пространстве, поэтому формально не нарушал границ Альянса. После идентификации немецкие истребители сопроводили самолет и “передали” его контролю шведских союзников.
Бундесвер дополнительно держит самолеты в готовности для защиты воздушного пространства на восточном фланге НАТО.
Напомним, в ночь на 10 сентября беспилотники РФ вошли в воздушное пространство Польши. Тогда было применено оружие с самолетов против вражеских БПЛА.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польское воздушное пространство в целом нарушали по меньшей мере 19 раз.
В ответ НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации союзников в случае угрозы территориальной целостности или безопасности.
После этого Альянс запустил инициативу Восточный страж, которая предусматривает усиление обороны восточного фланга Европы, в частности развертывание сухопутных войск в восьми странах.
19 сентября польская Пограничная служба заявила о нарушении зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море двумя российскими истребителями.
В тот же день три российских самолета МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там в течение 12 минут.
После инцидента правительство Эстонии официально обратилось к НАТО с просьбой применить статью 4 договора.
Североатлантический совет НАТО соберется во вторник для обсуждения нарушения Россией воздушного пространства Эстонии, сообщили Reuters два чиновника, знакомых с ситуацией.