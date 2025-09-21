В воскресенье, 21 сентября, над Балтийским морем зафиксировали российский разведывательный самолет Ил-20М. В ответ НАТО подняло два истребителя Eurofighter с немецкой авиабазы Росток-Лааге.

Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Истребители НАТО сопровождали Ил-20М над Балтикой

— Сначала неизвестный летательный аппарат находился в международном воздушном пространстве без плана полета и без радиосвязи. Для его идентификации с авиабазы Росток-Лааге взлетели два Eurofighter. В результате было установлено, что это российский разведывательный самолет типа Ил-20М, — говорится в сообщении.

Ил-20М находился в международном воздушном пространстве, поэтому формально не нарушал границ Альянса. После идентификации немецкие истребители сопроводили самолет и “передали” его контролю шведских союзников.

Бундесвер дополнительно держит самолеты в готовности для защиты воздушного пространства на восточном фланге НАТО.

Напомним, в ночь на 10 сентября беспилотники РФ вошли в воздушное пространство Польши. Тогда было применено оружие с самолетов против вражеских БПЛА.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польское воздушное пространство в целом нарушали по меньшей мере 19 раз.

В ответ НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации союзников в случае угрозы территориальной целостности или безопасности.

После этого Альянс запустил инициативу Восточный страж, которая предусматривает усиление обороны восточного фланга Европы, в частности развертывание сухопутных войск в восьми странах.

19 сентября польская Пограничная служба заявила о нарушении зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море двумя российскими истребителями.

В тот же день три российских самолета МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там в течение 12 минут.

После инцидента правительство Эстонии официально обратилось к НАТО с просьбой применить статью 4 договора.

Североатлантический совет НАТО соберется во вторник для обсуждения нарушения Россией воздушного пространства Эстонии, сообщили Reuters два чиновника, знакомых с ситуацией.

