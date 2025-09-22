Великобритания готова сбивать российские самолеты, залетающие в страны НАТО — МИД
Великобритания готова применять силу против российских самолетов, которые будут вторгаться в воздушное пространство стран-членов НАТО.
Об этом заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер, сообщает Sky News.
— Если нам придется противостоять самолетам, которые без разрешения летают в воздушном пространстве НАТО, мы это сделаем, — подчеркнула она.
Купер охарактеризовала последние действия российских военных как “опасные и безрассудные”.
Она подчеркнула, что они могут подорвать территориальную целостность суверенных государств и создают серьезную угрозу безопасности Европы.
По словам главы МИД, умышленные провокации Москвы способны привести к прямому вооруженному столкновению между НАТО и Россией.
— Наш Альянс является оборонительным, но не питайте иллюзий, мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО. Мы бдительны. Мы решительны, — подчеркнула глава британского МИД.
Купер добавила, что Россия систематически нарушает основополагающие обязательства, предусмотренные Уставом ООН.
Москва не только усиливает атаки против Украины, но и совершает “безрассудные” нарушения воздушного пространства Польши, Румынии и Эстонии.
Купер подчеркнула, что “совокупная сила НАТО не имеет себе равных, а ее решимость защищать мир и безопасность непоколебима”.
— Империалистическая воинственность России является угрозой международному миру и безопасности. Это угроза ценностям и принципам, на которых основана эта организация, которая так много сделала для поддержания стабильности и процветания в течение последних 80 лет. Мы должны противостоять этому ради нас всех, — заявила она.
Самолеты РФ над Эстонией
Утром 19 сентября три истребителя РФ МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом.
Российские самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии около 12 минут. В ответ Таллинн запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 Устава Альянса.
Россия отрицала факт нарушения.
В Минобороны РФ заявили, что истребители совершали полет над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с запланированным маршрутом и не входили в воздушное пространство какого-либо другого государства.