Росгвардия создала танковые подразделения и развернула их в Украине.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Танковые подразделения Росгвардии

Росгвардия, численностью до 400 000 человек, подчиняется непосредственно кремлевскому диктатору Владимиру Путину и не является частью Министерства обороны России. Руководит Росгвардией бывший охранник Путина Виктор Золотов.

Ее главное назначение — обеспечение внутренней безопасности и непрерывности российского режима.

По данным британской разведки, в Украине подразделения Росгвардии для обеспечения безопасности развернуты в тыловых районах. Некоторые подразделения также участвовали в боевых действиях на передовой, несмотря на то, что они были непригодны для интенсивных боев.

Путин в августе 2023 года подписал решение об усилении Росгвардии тяжелым вооружением после неудачного мятежа руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года.

Несмотря на заявления Золотова о том, что его Росгвардия действовала “превосходно” во время мятежа, нет никаких доказательств того, что эти внутренние войска предпринимали какие-либо эффективные действия против вагнеровцев.

Создание танкового подразделения является заметной милитаризацией Росгвардии, что улучшает ее способность противостоять военным и военизированным угрозам безопасности режима Путина, отмечают в британской разведке.

В июле 2024 года британская разведка сообщала, что в Украине находилось более 30 тыс. военнослужащих Росгвардии.

