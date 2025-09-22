В пятницу, 26 сентября, Евросоюз проведет встречу по созданию “стены дронов”, которую созвал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

На мероприятие не пригласили представителей Словакии и Венгрии, сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Тома Ренье.

Венгрия и Словакия не приглашены на встречу по поводу “стены дронов”

— Действительно, (Венгрия и Словакия не будут присутствовать, — Ред.) на этом начальном этапе обсуждений, — отметил Ренье.

Он уточнил, что в конференции примут участие семь государств ЕС, расположенных на востоке блока: Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария. Также приглашение получила и Украина.

— Мы, безусловно, не исключаем дальнейших консультаций в потенциально более широком формате. Но пока (участие примут) только эти семь прифронтовых стран и, конечно, Украина, — добавил спикер.

Ренье пояснил, что встреча состоится после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в речи О положении Союза о необходимости создания “стены дронов”.

Заявление было сделано после недавних инцидентов в Румынии и Польше.

— Что именно будет обсуждаться – страны-члены, конечно, остаются в руководящей роли. Мы узнаем, какой у них интерес, чем мы можем им помочь, какие у них возможности и какие потребности, и уже на основе этого обсуждения примем решение о потенциальных следующих шагах – в тесном сотрудничестве с Украиной и другими государствами-членами, – уточнил Ренье.

Напомним, 19 сентября стало известно, что европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс планирует провести переговоры с министрами обороны восточноевропейских стран и представителем Украины о создании “стены дронов” вдоль восточной границы.

По данным СМИ, при создании “стены дронов” Евросоюз будет полагаться на технологии, хорошо зарекомендовавшие себя в Украине.

