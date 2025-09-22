Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что лучший способ предотвратить большую войну в Европе – это усилить поддержку Украины.

Об этом глава МИД заявил на внеочередном заседании Совета безопасности ООН, которое созвала Эстония после вторжения российских военных самолетов в ее воздушное пространство.

Россия воюет с Европой — Сибига

Сибига напомнил, что сегодняшняя встреча состоялась через десять дней после экстренного заседания, которое инициировала Польша из-за атаки беспилотников РФ.

Сейчас смотрят

— Что будет дальше? Какие еще экстренные заседания нам придется проводить в ближайшие недели? Какая страна станет следующей, которая столкнется с провокациями России? Ни одно из этих событий не было случайным… Страна, которая занимает постоянное место в этом Совете, разрушает международный мир и безопасность, которые она должна поддерживать. Логика проста. Россия эскалирует ситуацию, чтобы заставить всех играть по ее правилам. Она хочет навязать всем закон джунглей: право сильнейшего. Наша цель противоположна. Мы должны заставить Россию играть по нашим правилам… Они называются Уставом ООН, – заявил министр.

Глава МИД подчеркнул, что политические заявления должны сопровождаться конкретными шагами, ведь слабые или запоздалые действия только стимулируют Кремль к новой агрессии.

— Европа не воюет с Россией. Но Россия воюет с Европой. И единственный способ защитить мир – это ответить силой и единством. Лучший способ предотвратить большую войну в Европе – это усилить поддержку Украины. Если вы поможете нам быстрее закончить эту войну с уважением к Уставу ООН, Россия не распространит ее на другие страны, – подчеркнул Сибига.

Агрессию РФ можно остановить совместными усилиями

Он также подтвердил готовность Украины к интеграции системы противовоздушной обороны с европейскими партнерами.

— Украина – единственная страна в мире, которая противостоит регулярным массовым воздушным атакам с применением более полутысячи беспилотников и ракет. Мы готовы делиться опытом и объединять усилия. Интегрированная европейская система противовоздушной обороны, сочетающая разведку, раннее предупреждение и активный перехват, является чрезвычайно важной… Другие элементы решительной реакции включают разрушительное давление санкций и мощные меры сдерживания для Украины. Российскую военную машину можно остановить только силой, а не слабостью, – подчеркнул министр.

Сибига подчеркнул, что агрессия против любого государства Европы является угрозой для всех, и остановить ее можно только совместными усилиями.

— Только совместные действия могут предотвратить эскалацию и сохранить мир в Европе, – подытожил он.

Внеочередное заседание Совета безопасности ООН состоялось по инициативе Эстонии после того, как российские военные самолеты вторглись в ее воздушное пространство.

Это второй подобный случай за последние недели. Ранее экстренное заседание созвала Польша после атаки российских беспилотников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.